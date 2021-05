Von Freitag auf Montag den Hebel umzulegen, kostet mehr Mut und Energie, als nach Monaten als neues Ich vorm Team aufzutreten: „Wow! Die Pandemie hat dir gut getan.“

Wir billigen einander zu, uns innerhalb eines Jahres weiterentwickelt zu haben. Es wird vieles so ungewohnt sein, wenn wir uns wieder im Büro treffen, dass es regelrecht spannend wird zu überprüfen: Was hat sich verändert? Das ist Ihre Gelegenheit für einen persönlichen Neustart!

Was wollen Sie im Zusammenspiel mit den Kolleginnen und Kollegen unbedingt verändern? Wie wollen Sie anders sein? Fangen Sie jetzt schon an, darüber nachzudenken. Schreiben Sie es sich auf, machen Sie einen Plan: Welche Veränderungen beginnen Sie am besten schon im Sommer in den letzten Monaten der Homeoffice-Hardcore-Phase? Womit wollen Sie ab Tag 1 der Büropräsenz durchstarten? Das macht Spaß. Genießen Sie es, sich ganz in Ruhe dort hineinzudenken.