Neulich bin ich mitten in der Nacht wach geworden, weil ich mich über die E-Mail eines Kollegen geärgert habe und noch keine Gelegenheit hatte, den Konflikt mit ihm zu klären. Vielleicht hatte ich davon geträumt, zumindest ich war hellwach, weil ich mir Wort für Wort überlegt habe, was ich ihm am nächsten Tag sagen wollte. Und merkte: Wenn das so weitergeht, ist die Nacht gelaufen.