Dass Leute in Führungspositionen so denken, kann man ihnen vorwerfen oder man kann dafür Verständnis haben. Es gibt zumindest viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die froh sind, dass die Last der Verantwortung nicht auf ihren Schultern drückt.



Andererseits: Man muss nicht Chef sein, um Experte zu sein, sich in seinem Fachgebiet besser auszukennen als die Anderen, gute Ideen zu haben, strategisch zu denken und Visionen für die Unternehmenszukunft zu entwickeln. Souveräne Führungspersönlichkeiten wissen, dass sie führen sollen, aber nicht alles besser wissen müssen. Auf Ebene Zwei lässt sich sogar viel freier und mutiger an Ideen basteln. Denn wenn die Chefetage einmal grünes Licht gibt, kann das Team entspannt aufatmen: Die Verantwortung ist jetzt zumindest breiter nach oben verteilt.