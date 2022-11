Es lohnt sich dann aber doch, mal etwas genauer auf „change it“ zu schauen. Denn viel zu oft vergessen wir, dass „die Firma“ ja alle dort Beschäftigten zusammen sind. Da könnte man gemeinsam was reißen. Schwierig zu verbessern sind unbefriedigende Zustände oft dann, wenn Sie allein die Zustände als verbesserungsbedürftig empfinden, also etwa, wenn Sie der Meinung sind, dass Ihnen der Parkplatz unter dem Dach zusteht, aber derjenige, der dort seit Jahren parkt, Ihr Vorgesetzter ist. Hier soll es um die Zustände gehen, die für alle unbefriedigend sind. Die, von denen man sich fragt: Warum machen wir das eigentlich so? Und bei denen die Antwort lautet: War schon immer so./Sind wir nicht für zuständig./Keine Zeit für so etwas. Was wir auch zusammenfassen könnten mit: Das ist hier halt so.