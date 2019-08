Es gibt aber auch Konstellationen, in denen Genörgel zwar nicht von vornherein zu verhindern, aber aus Sicht des Wortführers einfach nur kontraproduktiv ist. Denken wir an unsere Franziska, die vor 120 Leuten zum Thema Schulessen spricht. Eine spontane Diskussion ist hier nicht vorgesehen, die Meinung Einzelner an der Stelle nicht gefragt. Das einzige, was das Gemoser bringt: Franziska aus dem Konzept. Sie spürt Widerwillen und nach einer Zeit des Ignorierens merkt sie: Das wird da hinten immer schlimmer.



Mein Rat: Nörgler ansprechen, aber sich nicht auf der inhaltlichen Ebene verstricken lassen. Hören Sie in solchen Fällen Argumente heraus, die Ihnen gerade nicht ins Konzept passen, nicht drauf eingehen: „Die Herren da hinten. Bitte lassen Sie mich zuerst meinen Vortrag hier beenden und diskutieren Sie im Anschluss.“