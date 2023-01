Wer aber in der mündlichen Prüfung am Ende der Ausbildung mit Puls 180 aus Angst vor dem Scheitern in letzter Minute kaum einen geraden Satz herausbekommt, ist auf seine Weise in diesem Augenblick authentisch. Unbeholfen unverstellt. Auch wenn es eine Art von Echtheit ist, auf die alle von uns dankend verzichten könnten.

Denn es ist natürlich in aller Regel unser Ziel, bei unserem Auftritt authentisch, locker und lässig zu sein.

Wer von sich behauptet: „Ich bin, wie ich bin“ und das als Begründung dafür hernimmt, sich nicht verändern zu können und sich deshalb über seine Wirkung auf andere keine Gedanken machen zu müssen, irrt zu seinen eigenen Ungunsten.