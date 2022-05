Am Ende der offen erläuterten Abwägung kann es in diesem Beispiel für Sie also nur diese eine Lösung geben. An welcher Stelle soll man Ihnen da widersprechen, wenn Sie Ihren inneren Kampf und die Unzulänglichkeit Ihrer eigenen Entscheidung so offen schildern? Da sind Sie nah dran an der „Alternativlosigkeit“, haben aber sogar erläutert, warum die Alternativen schlechter sind. Das überzeugt umso mehr. Und macht Sie glaubwürdig. Weil Sie mit offenen Karten spielen.