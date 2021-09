Die meisten Menschen in Deutschland sind laut Umfragen gegen das „Gendern“. Ich glaube aber, das liegt nicht daran, dass die Mehrheit gegen Vielfalt und Gleichberechtigung ist, sondern eher daran, dass ihnen die neuen Formulierungen nicht so leicht in Fleisch und Blut übergehen. Sie sehen ein Sternchen und denken: Ich kann das nicht aussprechen. Kund*innen sind „Kund innen“. Dabei ist der Laut gar nicht neu. Den sogernannten Glottisschlag (also das Abgesetzte) meistern wir alle auch bei Bundesinnenministerium, das wir „Bundes-innen…“ sprechen und nicht „Bunde-sinnen“. Und das Spiegelei ist das „Spiegel-ei“ und keine „Spiege-lei“.