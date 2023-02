Als Paradebeispiel gilt der Satz, den der Beifahrer einem Autofahrer sagt: „Da vorne ist grün.“

1. In der Sache so schlicht wie nachprüfbar richtig.

2. Die mitgelieferte Selbstoffenbarung könnte sein: „Ich würde gerne in dieser Grünphase durchkommen.“

3. Der unausgesprochene Appell lautet wohl: „Fahr am besten schneller.“

4. Der Hinweis auf der Beziehungsebene könnte sein: „Du bist auf meine Unterstützung angewiesen.“