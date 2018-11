6. Selbst bei größeren Gruppen haben Sie die Chance, einzelne Grafiken, Schaubilder oder Fotos, die einfach unentbehrlich sind, am Laptop zu zeigen. Gehen Sie mit dem Computer durch die Reihen. Vielleicht reicht ein erster Eindruck ja aus, vielleicht reicht es dem Publikum zu spüren: Da gibt es schon was zu zeigen. Vielleicht genügt einem Großteil des Publikums für das gute Gefühl, dass ein anderer Teil des Publikums etwas erkennen kann und zustimmend nickt.



Fragen Sie in die Runde: Finden Sie es gut, dass ich so durch die Reihe gehe, oder wollen Sie sich lieber bis zu den per E-Mail nachgelieferten Fotos gedulden?