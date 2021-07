Proximity Bias. Dahinter steckt die Bevorzugung derjenigen Kollegen, die einem räumlich nahe sind. Mit anderen Worten: die um mich rum sind mir lieber. Es kumpelt mehr. Machen wir es nicht allzu wissenschaftlich, aber dieser Begriff steht grob gesagt auch für zwei Eindrücke. Erstens die der Führungsriege, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Homeoffice weniger greifbar und nahbar sind, und im blödesten Falle in der Ferne eine nicht so effiziente Arbeit abliefern wie die Leute im Büro. Dieser Angst liegt meist die Annahme zugrunde, dass nur der auf Hochtouren läuft, der dank physischer Nähe zum Team einer engmaschigeren Kontrolle und einem Gruppenzwang unterliegt. Einprägsames Siehste-sag-ich-doch-Beispiel dafür ist die Länge der Pause. Wenn fünf Leute gemeinsam in die Kantine gehen, fällt es auf, wenn einer nach dem Essen noch eine Viertelstunde länger am Espresso nippt.