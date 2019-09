In meiner Rolle als Kunde mag ich diesen Schachzug, weil ich damit den Dienstleister in Bedrängnis bringe, ohne auszuteilen. Ich fasse nur zusammen, was er von mir hält. Und das konnte er doch unmöglich so stehen lassen. Der Mann an der Leitung überlegte nicht lange (und vielleicht war das der Fehler). Auf meine Zusammenfassung „Sie unterstellen mir zu lügen“, antwortete er wie aus der Pistole geschossen: „Ja.“ Ich war baff.