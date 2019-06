Und wenn Sie ab und an loben, dann trauen Sie sich an die Königsdisziplin: Fishing for compliments. Wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihre eigenen Leistungen öfters unter-gehen, dann sprechen Sie das charmant an: „Übrigens: Unsere Abteilung hat sich total aufgerieben vergangene Woche für das Projekt. Ich hoffe, es hat euch gut gefallen. Oder was hätten wir aus eurer Sicht noch besser machen können?“ Damit zeigen Sie: Hier kommt aus Ihrer Sicht das Lob zu kurz und Sie legen Wert auf die Meinung der Kollegen. Warum nicht? Sie loben ja auch selber.