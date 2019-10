Unser Kolumnist Marcus Werner ist Fernsehmoderator und Buchautor und arbeitet als Berater für Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung.



Die Menschheit kommuniziert heute mehr in schriftlicher Form als alle anderen Generationen davor. Dank Handy. Wer hätte das vor 20 Jahren gedacht, als ein Mobiltelefon einfach ein grandioses Telefon mit einem eingebauten Notspeicher für 20 SMS war? Überlegen wir mal: Wie viele WhatsApp-Nachrichten an die Schulfreunde von damals kommen heute auf einen Anruf an sie? Wie viele E-Mails an die Chefin auf ein Gespräch am Telefon? Obwohl ein schneller Video-Anruf oftmals viel persönlicher und effizienter wäre, tippen wir uns einen zurecht. Weil wir schüchtern sind und weil ein Text aufs gelesen werden wartet, bis es dem anderen passt.