Die perfekte Rede gibt es allerdings schon. Dafür hängt es alleine davon ab, was Sie mit Ihrer Rede auslösen wollen. Wenn Sie Ihr Ziel schließlich erreichen, hat die Rede ihren Zweck erfüllt und war so gesehen perfekt. So wie ein 50-Euro-Handy das perfekte Handy ist - für jemanden, der sagt: Ich will einfach nur unterwegs erreichbar sein.