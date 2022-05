Sie kennen das ja vielleicht noch aus Schul- und Unizeiten. Da knallt der Lehrer oder die Professorin einen Bilderwitz per Beamer vorne an die Wand, schweigt, lässt wirken, ein Raunen in der Menge, ein paar Leute lachen - und dann?

„Dieser Cartoon zeigt wunderbar den Knackpunkt, um den es jetzt gehen soll…“ Oder so ähnlich. Der Witz gehört der Folie. Das können Sie so machen, das Publikum wird sich gut unterhalten fühlen, aber Sie würden mehr profitieren, wenn Sie der Pointenlieferant wären.

Etwa mit einem Bilderrätsel, zu dem Sie mündlich die Auflösung bringen: „Was haben alle diese Unternehmer gemeinsam?“ - Na? NA? Ohne Sie geht da nichts.

Machen Sie sich selber zum Erlöser oder zur Erlöserin. So ziehen Sie die Aufmerksamkeit auf sich. Und da gehört sie hin. Damit Sie voll überzeugen können.