Greifbar wäre gewesen:

Wir gehen es in vier Schritten an:



1. Wir haben sofort die vom Gericht kritisierten Ausgaben gesperrt.

2. Wir passen auf, dass nicht automatisch neue Verpflichtungen zu Ausgaben entstehen, die wieder nicht erlaubt wären.

3. Der Haushalt 2023 wird von uns ganz neu aufgestellt - ganz nach den Vorgaben der Richter.

4. Wir haben die neuen Vorgaben auch für 2024 fest im Blick.



Apropos fest im Blick: Der Kanzler guckt uns nicht an. Wenn Sie die Rede zumindest auszugsweise gesehen haben, haben Sie es vielleicht bemerkt. Der Kanzler klebt an der Kladde. In den wenigen emotionalen Einlassungen blickt er nach unten, nicht zu uns.

Der Kanzler ruft: „Zu all diesen Ziele stehe ich“, guckt dabei runter und blättert um.