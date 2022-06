Überlegen Sie sich vorab gut, wie Sie in einer solchen Situation reagieren. Wie weit sind Sie bereit, mit den Zweiflern in die Diskussion zu gehen? Oder könnten Sie anbieten, den Dissens bilateral zu klären und dafür die Kontaktdaten auszutauschen? Oder wollen Sie es dabei belassen zu sagen: „Ich kann Sie da wirklich beruhigen: Was ich gesagt habe, stimmt ohne Zweifel und ist belegt“. Wenn Sie sich das vorher überlegen, eiern Sie nicht zwischen den Optionen.



Was, wenn die Fragen über das hinausgehen, das Sie fachlich aus dem Stegreif parat haben? In der Pandemie haben wir gelernt, dass Wissenschaftler oft von sich sagen: „Auf dem Gebiet bin ich kein Experte.“ Ist es für Sie also schädlich, lässt es Sie kalt oder macht es Sie sogar sympathisch, Mut zur Lücke zu zeigen? Je nach Ihrer Einschätzung sollten Sie die Fragerunde weiter oder enger fassen, etwa indem Sie eingrenzen: „Wo habe ich mich unklar ausgedrückt?“ Das begrenzt die Fragerunde auf den besprochenen Themenkomplex.