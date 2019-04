Bsp: Die Zeitangabe „half nine“ bedeutet „halb zehn“ (also neun und eine halbe Stunde), nicht halb neun. Wüssten Sie das nicht, stünden Sie eine Stunde herum, wie bestellt und nicht abgeholt. Aber besser das als zu spät. Ich war mal zwölf Stunden zu früh in Sydney am Flughafen, weil ich vergessen hatte, bei der Angabe der Abflugzeit auf am/pm zu achten. Das passiert einem eben nur einmal. Das sollte Sie nicht davor abschrecken, Fünfe auch mal gerade sein zu lassen. Just let a five be even sometimes.