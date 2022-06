Als fest angestellter Redakteur habe ich das mal erlebt: Weil immer alle im Haus davon ausgegangen waren, dass in meinem intern lesbaren Outlook-Kalender ein weißer Zeitraum bedeutete, dass ich nichts zu tun hatte (nur weil ich keine Termine drin stehen hatte) – was dazu geführt hatte, dass meine Arbeitstage zerschossen waren durch Meetings mit 15 Minuten Pause hier und 20 Minuten Unterbrechung dort – habe ich mir damals angewöhnt, mir dreistündige Schreibtisch-Zeiten in den Kalender einzutragen, in denen ich ungestört und unzerschossen an einer neuen Wissenschaftsshow für Kinder arbeiten konnte. Da kam ein Kollege von Sales in mein Büro und war ganz empört: „Du hast ja DOCH Zeit! Warum steht in deinem Kalender, dass du verplant bist?“

Es schwang regelrecht ein Betrugsvorwurf mit.