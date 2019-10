Lol (laughing out loud) und Rofl (rolling on the floor laughing) haben hierzulande übrigens bei vielen ihren Ruf als peinlicher Nerdsprech weg. Also besser nicht.



3. Die Ausdrucksweise: Klassisch druckreif oder wie man halt so spricht?



„Durch mein Praktikum, welches mich in den Umgang mit Organisationsarbeiten einführte, habe ich bereits einen besseren Einblick in Bürotätigkeiten erlangt.“

Solche Bewerbungstexte schreiben noch heute Abgänger vom Gymnasium, die sagen: „Das habe ich so gelernt.“ Weil gestelzt und verschwurbelt angeblich gebildet klingt. Der Effekt: Der Empfänger kann den Menschen hinter den Zeilen nicht erfühlen. Die Persönlichkeit ist wie abgeschaltet.