Der Masseur für 39 Euro die Stunde gibt sich sicherlich alle Mühe. Aber der für 120 Euro die Stunde muss ein Meister seines Standes sein. Sie rufen für Ihr eintägiges Seminar 10.000 Euro auf? Dann werden Sie einiges an Renommee und Erfahrung vorzuweisen haben. Ein Wein für 2,99 Euro die Flasche wird wahrscheinlich mit dem zu 25,99 Euro nicht mithalten können. So ticken wir oft. Und so ticken eben auch Ihre Kunden.