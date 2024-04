„Meine Tante hatte auch mal Krebs.“

„Ich hatte auch mal so was Ähnliches wie Depressionen.“

„Darmverschluss? Oh, da habe ich mal einen interessanten Artikel zu gelesen. Ich schicke dir mal den Link.“

Der vermeintliche Beistand durch „Hatte ich auch mal“ scheint so weit verbreitet, dass dazu schon Parodien auf Instagram kursieren. Tenor: Du bist krank? Du Ärmste! Hatte ich auch mal. Und zwar…



So sympathisch es ist, rhetorisch Gemeinsamkeiten herauszustellen, um Nähe zu erzeugen: Die Betroffenen haben meines Erachtens schon genügend mit ihrer eigenen Erkrankung zu tun und werden im Zweifel bereits eine Menge Zeit und Nerven aufgewendet haben, um sich zu informieren und eine eigene Haltung dazu zu entwickeln.