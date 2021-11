Nehmen Sie für sich in Anspruch, Ihre Ihnen ganz eigene Art in Worten zu vermitteln. Das ist unschlagbar. Die Emojis sind international genormte Bildchen. Die werden der Vielschichtigkeit Ihres Charakters niemals gerecht.

Wenn Sie so sehr an den Bildchen hängen, dann setzen Sie eine Sonne oder Ähnliches neben Ihren Namen an Ihrer Signatur. Aber auch dort: Es sollte nicht so wirken, als nähmen Sie das Symbol als Ihr kleines persönliches Logo her.