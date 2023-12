Tun Sie all das nicht. Denn es ist erwiesen: Nichts überzeugt andere Menschen so sehr, wie wir, wenn wir mit Leidenschaft und Sachverstand zu ihnen reden. Mit uns höchst persönlich kann keine Folie mithalten. Das so zu behaupten, ist nicht divenhaft, es ist professionell. Wenn Sie also überzeugen wollen, dann lassen Sie sich nicht von Ihren Folien den Rang ablaufen, sondern stellen Sie sich mit Ihrer Botschaft in den Mittelpunkt.