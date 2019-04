Von denen sollten wir uns eine Scheibe abschneiden. We should cut off a slice of these people (Sagt der Brite in diesem Zusammenhang so nicht. Aber würde jedermann sicher verstehen). Denn es geht darum, was wir sagen. Wenn wir den Mund nicht aufkriegen, weil die Angst vor Fehlern uns hemmt, vergeben wir die Chance, unsere Botschaft rüber zu bringen. Lieber Gutes holprig sagen, als gar nicht.