Wer Kapern probiert hat und weiß, dass sie ihm nicht schmecken, muss sie nicht jedes Mal von Neuen probieren, um zu sagen: „Meine Pasta bitte ohne Kapern.“ Wer die Erfahrung gemacht hat, dass Busfahrer manchmal noch einmal die Türen öffnen, wenn man in letzter Sekunde an die Bushaltestelle gerannt kommt, der riskiert gerne mal einen Sprint zum Bus.



Reagieren ohne langes Nachdenken. Das geht so weit wie beim Sozialexperiment der amerikanischen Psychologie-Professorin Ellen Langer von 1978. Es zeigt, dass wir eher zum Ziel kommen, wenn wir eine Bitte nicht einfach nur vorbringen, sondern sie außerdem begründen. Bei diesem Experiment wurden Leute, die an einem Fotokopierer in der Bibliothek anstanden, von einer eingeweihten Person hinter ihnen in der Warteschlange gefragt: „Entschuldigung, ich habe fünf Seiten. Darf ich bitte vor? Weil ich es sehr eilig habe.“

In 95 Prozent der Fälle wurde der Fragende vorgelassen. Hingegen führte die Bitte „Entschuldigung, ich habe fünf Seiten. Darf ich bitte vor?“ nur in 60 Prozent der Fälle zum Erfolg. Der einzige Unterschied war die fehlende Begründung. Und jetzt kommt´s. Lautete die Bitte: „Entschuldigung, ich habe fünf Seiten. Darf ich bitte vor? Weil ich kopieren muss“, ließen sich 93 Prozent der Wartenden erweichen. Obwohl die Begründung keinerlei neue Information enthielt. Denn es war klar: Wer am Kopierer ansteht, der will kopieren.

Es kam also allein auf das Wörtchen weil an. Darauf, dass die Bitte begründet wurde. Wie die Begründung lautete, war hingegen zweitrangig. Der Schlüsselreiz durch das Wort weil reichte aus. Wir sind eben so sozialisiert, dass wir schon ganz gerne einen Grund dafür geliefert bekommen wollen, einem Wildfremden einen Gefallen zu tun. Aber im Endeffekt ist uns oftmals egal, wie der Grund lautet. Hauptsache wir hören, dass einer geliefert wurde. „Weil“ eben.