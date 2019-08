Ich sage Ihnen: Da fliegen gefühlt die quietschbunten Herzen nur so durch den Konfi. Wenn plötzlich neben allen wichtigen Aufgaben im Job, die Nerven kosten und auch Konflikte provozieren, auf wunderbar leichte Weise klar wird: Es gibt auch noch ganz andere Seiten an unseren Kollegen.



Sagen Sie jetzt nicht, das ist doch was für Kindergärtnerinnen auf Betriebsausflug. Eben nicht nur: Gerade Manager unter Hochdruck verlieren manchmal den Blick auf das, was die Wogen glättet und die Seele streichelt. Wenn Sie sich bei so viel Gefühlsduseleien seltsam berührt fühlen, dann machen Sie sich erst recht den Spaß draus und probieren Sie es aus. Die Karrieristen im Team sind so plötzlich auch entspannte Fliegenfischer, die Einzelkämpfer engagieren sich bei der Tafel, die Erbsenzähler machen eine Oldtimer-Tour durch die Bretagne und die schüchternen studentischen Aushilfen geben ein Konzert im Jazzkeller.



Das von den anderen zu wissen, gibt neue Ansatzpunkte für Smalltalk und hilft dabei, verkrustete Verhältnisse aufzupolieren.