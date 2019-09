Beispiel: Da beschwert sich eine Kundin an der Hotline, ihr DSL-Anschluss sei zu lahm. Sie wolle ab sofort die Hälfte der monatlichen Kosten erlassen haben, da ja auch die Leistung halbiert sei. Der Mitarbeiter an der Hotline antwortet, dass das nicht gehe. Die Kundin aber besteht darauf. Antwortet der Dienstleister aber nun mit: „Ich habe es Ihnen doch gerade schon erklärt: Das geht nicht“, dann klingt es so, als sei dieses Vertragsverhältnis zwischen Internetdienstleister und Kundin keines auf Augenhöhe, sondern hier sei allein der Dienstleister derjenige, der einseitig festlegt, wie es zu laufen hat, wenn er Mist baut. Und die Kundin müsse es nur begreifen, was hier aber offenbar nicht gelinge. Das ist aber arrogant, schreckt ab und schadet am Ende dem Dienstleister selber.