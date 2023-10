„Die kleinen Paschas“. Es kam in der Sendung von Markus Lanz nicht nur darauf an, was Friedrich Merz über die Kinder gesagt hat, sondern auch, wie er es gesagt hat. Dieser Einschub, voller Abscheu und Geringschätzung. So kam es mir vor. Ja, Merz hat recht. So etwas gibt es. Aber in seiner Aufgeregtheit wirkte er auf mich wie einer der mitteleuropäisch erzogenen Klassenkameraden, die neben den Unterrichtsstörern sitzen und stocksauer sind, weil sie unter der vertanen Zeit leiden. Wo bleibt hier die Gelassenheit im Tatendrang? Im für ihn dümmsten Fall attestiert man Merz, seine tief sitzende Ablehnung der schlecht integrierten Muslime könne ihn an einer souveränen Politik hindern.