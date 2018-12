Was ich auch ganz gerne mal mache, bevor ich etwa zur Sprachaufnahme in eine Tonkabine gehe: Ich drehe etwas auf. Mit locker geöffneten Mund mache ich in meiner entspannten Originalstimme.

„HAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHH!“ – durchaus in einer Lautstärke, die sensible Mitmenschen irritiert. Aber es ist erstaunlich, wie gut eine Daunenjacke oder ein Kissen vor dem Mund den Schall dämpfen. Zumindest klingt meine Stimme danach immer wärmer, sonorer und voluminöser. Wenn Sie das auch probieren wollen: Nur zu. Aber brüllen Sie nicht ins Kissen. Sonst werden Sie heiser. Ganz entspannt dunkel.