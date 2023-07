Und das stupst uns in eine Bittsteller-Rolle. Es geht dabei oft nicht darum, einen anderen Menschen aus Neugier kennenzulernen, sondern sich selber in kürzester Zeit in allen vorteilhaften Facetten zu präsentieren. Eine Art Balzritual im Job. Dabei schwingt immer mit: „Wie wirke ich gerade?“ Job-Events fühlen sich für viele deshalb an wie eine anstrengende Pflichtübung. Für andere wiederum nicht. Diese Mischung aus bereits super Vernetzten, die alle drei Sekunden jemand anderem um den Hals fallen, und denen, die nicht so recht wissen, wie sie dabei jemals mithalten können sollen, kann bei Letzteren für Unsicherheit sorgen: „Leiste ich hier zu wenig?“ Deshalb: