Nun präge ich mir die Namen durchaus vorab fleißig ein und notiere sie auch. Aber für den Fall, dass ich im Eifer des Gefechts doch einmal durcheinander geraten könnte, habe ich mir vorab überlegt, was ich dann sagen könnte:

„Unfassbar. Ich bin so an dem interessiert, was Sie als Experte erzählen, da ist mir Ihr Name doch tatsächlich flöten gegangen.“

„Nehmen Sie es nicht persönlich. Es ist kein Desinteresse. Es ist mein Namensgedächtnis.“

„Entschuldigung, nicht Meyer, sondern Müller. Ich Depp. Sie dürfen mich jetzt auch einmal Werner Marcus nennen.“