Entgegenkommen im Ton heißt nicht, dass Sie von Ihrem Standpunkt abrücken oder ihn inhaltlich verwischen. Ihre Argumente bleiben glasklar. Sie servieren sie nur charmanter.



Wenn Sie also beim Reden vor anderen tendenziell unsicher wirken, dann verpacken Sie Ihre inhaltlichen Standpunkte in Geradeaus-Formulierungen ohne Wenn, ohne Aber, ohne Konjunktiv. Geben Sie Ihren Zuhörern das gute Gefühl, dass es an Ihrem Standpunkt nichts zu hinterfragen gibt.



Wenn Sie eher darunter leiden, dass man Sie für einen arroganten Knochen hält, gönnen Sie Ihren Zuhörern das Gefühl, dass Sie sie zwar überzeugen wollen. Aber nicht platt machen. Wer könnte der Mischung aus Standpunkt und Charme schon widerstehen?



In beiden Fällen justieren Sie dadurch auch gleich Ihre innere Haltung: Klar in der Sache sein, aber auch Mensch.