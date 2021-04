Oft fühlen sich die Anbieter einer vakanten Stelle in der überlegenen Position. Denn die haben ja schon einen Job in dem Unternehmen, in das Sie erst vordringen wollen. Dieses Überlegenheitsgefühl kann von Zeit zu Zeit durchblitzen, wenn durchgängig davon gesprochen wird, was der Bewerber für das Unternehmen tun kann und was von ihm erwartet wird. Gönnen Sie den Anderen dieses gute Gefühl, am längeren Hebel zu sitzen. Aber nur so lange, wie es Ihnen nicht schadet.