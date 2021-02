Ich will hier jetzt gar nicht groß auf die Fälle eingehen, in denen Homeoffice wirklich keinen Sinn ergibt. Sobald Produktion im Spiel ist, ist es schwierig. Denn eine Maschine, die Bleche stanzt, passt meist nicht ins Gästezimmer.



Aber selbst bei Jobs, über die es heißt: Wir müssen uns ständig eng abstimmen, ist nach dem, was ich in den vergangenen Monaten beobachtet habe, noch nicht alles zum Thema Homeoffice diskutiert worden. In vielen Betrieben hängt das Thema offenbar so halb in der Luft. Motto: Mal sehen, wie sich das mit der Pandemie entwickelt. Und irgendwann ist sie vorbei und nichts ist richtig zu Ende überlegt.