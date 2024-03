Über sich selber reden. Ein Horror mit Erfolgspotenzial. Wenn Sie es gut machen. Angenommen, jemand heißt Leonie Meier und soll oder möchte sich vor neuen Kollegen, Kunden oder Partnern vorstellen: „Und dann ist hier ja noch ein neues Gesicht in der Runde. Leonie Meier. Wir sind total glücklich, Sie im Team zu haben. Leonie, stellen Sie sich doch bitte allen einmal vor.“ Ich empfehle Ihnen an dieser Stelle zu wetten. Wetten Sie, dass der erste Aufschlag so beginnt: „Ja, also wie gesagt, ich bin Leonie Meier…“ (Betonung am Ende nach oben)