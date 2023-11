Karriereleiter: „Klempner der Macht“: 5 Kniffe, die Sie rhetorisch besser machen als den Kanzler

Des Kanzlers Rede schien mir heute nicht geeignet zu sein, die Bevölkerung voller Tatendrang und zuversichtlich in die Zukunft blicken zu lassen. Formulierungen wie mit dem Urteil umgehen klingen eher nach reagieren, verwalten, abhandeln. Und nicht so, als würde jemand vor guten Ideen fast platzen. Wenn Sie wissen, dass sich die Menschen nach Lösungen und einem Durchstarten mit klarem Ziel vor Augen sehnen, warum dann nicht etwas wie:



Meine Damen und Herren, das Bundesverfassungsgericht hat uns gesagt: Wir können übrig gebliebene Gelder aus Krise 1 nicht so einfach für Krise 2 und 3 verwenden. Und ich als Ihr Bundeskanzler sage Ihnen heute hier im Deutschen Bundestag im Namen der Bundesregierung: Wir haben verstanden, wir kriegen es besser hin. Und alle dürfen sich sicher sein: Zugesagte Investitionen sind fix. Egal, welchen Quatsch man auf Tiktok dazu findet. Lassen Sie mich erklären, was wir vorhaben. Das wird gut.