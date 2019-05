Bei Mitgliedern der Fußballnationalmannschaft im Talk beim Aktuellen Sportstudio ist das völlig unschädlich, wenn nicht sogar positiv. Die Heißsporne strotzen vor körperlicher Energie, wollen auf den Platz, viele Worte sind nicht ihr Ding. Passt!



Aber wenn Sie erklären müssen, warum sich die Zahlen in Ihrer Abteilung nicht ganz so entwickelt haben, wie jüngst noch vollmundig angekündigt, konterkariert ein zappelndes Bein unten jedes beschwichtige Wort oben.



Ja, ein zappelnden Bein mag authentisch sein und genau das wollen wir doch sein. Aber der Reflex, schnell mal in der Nase zu bohren, ist auch nur allzu authentisch. Und Sie halten Ihre Finger vor Publikum dennoch im Zaum.