„Ich bin fassungslos.“

„Ich weiß echt nicht, was ich dazu noch sagen soll.“

„Ich könnte ausrasten.“

„Ich bin empört!“



Ach ja? Wenn ich so etwas höre oder lese (etwa als Kommentare unter Posts in sozialen Medien), denke ich: Diese ganzen Ichs interessieren mich nicht.



Es ist ja klar, dass viele mittlerweile stärker auf die Formulierungstube drücken, um im Wust der Statements und Meinungsäußerungen noch durchdringen zu können.



Doch was suggeriert ein solches „Ich bin empört!“-Statement?