Verabschieden Sie sich von persönlichen Bemerkungen, Anekdoten, Pointen, die für sich genommen beeindruckend sind und die Stimmung auflockern könnten, wenn Sie nicht fest davon überzeugt sind, dass Sie damit Ihr Ziel besser erreichen. Denken Sie sich andere fesselnde Elemente aus.



Für mich ist es da ein sehr befreiender Gedanke, mir klarzumachen, dass das Publikum ja nicht vermissen wird, was ich ursprünglich mal vorhatte. Dies erleichtert die Vorbereitung nach dem Motto „kill your darlings“. Tolle Ideen, in die man selbst ganz verliebt ist, gnadenlos über Bord werfen, wenn sie nicht perfekt zur Zielsetzung passen.



Wie gesagt: Es geht nicht darum, dass Sie alles Wichtige erzählen, was Sie so so so gerne mal loswerden wollen, sondern nur das, was die anderen von Ihrem Anliegen überzeugt.