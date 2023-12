Hierzu die Reaktion des 22-jährigen Kampagnenplaners: „Lächerlich.“ Er meinte den anbiedernden Anglizismus.

Alle anderen hatten zu diesem Zeitpunkt kaum mehr Lust, sich mit der Kampagne auseinanderzusetzen.



Doch es lohnt sich noch ein genauerer Blick auf das besagte Kleingedruckte der jeweiligen Plakate. Hier: „Cannabis kann Körper und Psyche schaden - vor allem bei Kindern und Jugendlichen“. Ich habe einige Minuten recherchieren müssen, um zu erkennen, an wen sich die Plakate eigentlich genau wenden: an Lehrer, an die Eltern, an Kinder, an Jugendliche? Dann lese ich: an 12- bis 25-Jährige plus deren Bezugspersonen. Also fast alle. Vor allem junge potenzielle Konsumenten und Leute, die wohl eher nicht konsumieren werden und die wegen ihres Alters ohnehin nicht mehr so sehr gefährdet sind. Alle unter einen Hut.