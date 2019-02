Ich erinnere mich noch an die Zeit, als ich als Abiturient in einem Warenhaus gejobbt habe. Vor den Kunden Hochglanz, in den Fluren und Räumen hinter den Kulissen ein Spiegel. Darüber ein Schild: „So sieht Dich der Kunde“. Ästhetik fordern in einer Atmosphäre wie in einer Müllverbrennungsanlage. Und selbst dort kann man es sich am Arbeitsplatz schön machen, wenn man denn will. Aber hier kommt das zweite Haltungsproblem ins Spiel: