Ich war mal zu Besuch in einer Arbeitsgruppe, die hatte eine standardisierte Tagesordnung, da stand oben drauf: „Begrüßung“. Gut, dass nicht dabei stand: „Zwischendurch regelmäßig einatmen und ausatmen“. Man kann es eben auch übertreiben. Aber grundsätzlich sollte zumindest dem Konferenzleiter klar sein, wie das Meeting ablaufen soll. Gegen den „Joa, und sonst noch was?“-Quasselbudeneffekt. Und wer weiß, dass etwa die offizielle Kritikrunde am Ende kommt und als erstes neue Projekt-Ideen gebrainstormt werden sollen, verspürt nicht den Drang, seine Kritik so schnell wie möglich reinzuwerfen in der Befürchtung, sein Anliegen könnte sonst unter den Tisch fallen. Eine Agenda macht entspannter.