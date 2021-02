Schlagen Sie jetzt die Pflöcke ein. Und bringen Sie sich, Ihr Unternehmen und letztendlich auch - lassen Sie mich das so hochtrabend sagen - den Standort Deutschland voran. Denn Büro war immer ein Kompromiss aus Mangel an modernen Prozessen und moderner Technik. Und am Ende wollen wir doch zumindest in diesem Bereich sagen können: Wir vs. Corona: 1 zu 0.



