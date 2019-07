Was jetzt? Mir ist das vor einigen Jahren auf einem Open-Air-Event in Berlin in der Nähe des Hauptbahnhofs passiert. Ich war Moderator einer Veranstaltung zum Thema Bildung in der Kita. Vor Ort Politiker, Bildungsexperten, Kita-Mitarbeiter, Eltern, Presse und viele, viele Kinder. Und dass das Mikrofon nicht funktionierte, wurde mir (trotz Vorab-Soundcheck, wenn ich mich recht erinnere) klar, als ich hineinsprach. Angestarrt von hunderten Augen. Kein Mucks aus den Boxen. Hinter uns donnerten die S-Bahnen durch. Wildes Armwinken und Handzeichen zwischen Tontechnikern an ihrem Pult und den Veranstaltern: irgendwas mit Sicherungen durchgebrannt. Das totale Desaster drohte. Meine Ansprechpartnerin kam eilig zu mir gewetzt: „Wir müssen leider alles abblasen. Es tut mir so leid. Aber wir schicken die Leute jetzt ans Büffet und dann nach Hause.“