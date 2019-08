Solche Kleinigkeiten können einem trotz der geringen Tragweite im Arbeitsalltag trotzdem irgendwie die Laune versauen. Sprechen Sie es schnell an, hat es sich meistens schnell erledigt:



Zum Praktikanten: „Hee, du grüßt auch nicht jeden, was?“



Zum Chef: „Muss ich mir jetzt Sorgen machen?“



Meist löst diese unverkrampfte Art die Situation schnell in Wohlgefallen auf. Ich nenne das Ganze „Ach, übrigens“, weil so ganz beiläufig aufblubbernde Konflikte direkt gelöst werden können. Ich habe damit sensationelle Erfahrungen gemacht, weil die Beiläufigkeit alleine schon den Konflikt runterkocht, was ihn damit umso leichter lösbar macht: