Und das wollen wir ja. Wir wollen von unserem Anliegen überzeugen. Ginge das am besten, indem wir nette Worte wohlstrukturiert in eine E-Mail tippen, dann sollten wir das tun. Aber der beste Weg ist nun einmal der persönliche Vortrag. Deshalb tun Sie sich diesen Stress an. Und damit sich dieser Stress mit all der Vorbereitung und dem Lampenfieber auch wirklich lohnt, lohnt es sich auch, alles zu tun, was die Überzeugungskraft steigert. Und alles zu unterlassen, was sie schmälert. Die gute Nachricht ist: weniger ist beim Präsentieren mehr.