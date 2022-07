Listen mit Kunden wurden abgearbeitet mit der immer gleichen Frage: „Wie kommen wir an deren Budget?“. Das ist bei einem durch Werbung finanzierten Programm ein absolut redlicher Weg. Aber ich persönlich wollte doch eigentlich Inhalte für das Publikum schaffen. Stattdessen saß ich da in Schwaden von Zigarettenrauch (so etwas war damals, in den Nullerjahren, selbst in Anwesenheit von Schwangeren noch Usus) und hörte mir an, was die Werbekunden gerne an Produkten, Themen und Aktionen in unseren Produktionen sehen wollten. Das Wort „Zuschauer“ kam nicht vor.