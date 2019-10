Sollten Sie allerdings der- oder diejenige sein, die gerade vorne an der Leinwand steht, haben Sie davon wenig. Um nicht zu sagen: Sie hätten sich den Aufwand sparen können.

Es gibt eine Menge wirksamer Möglichkeiten, die Zuhörer während einer Präsentation wegdämmern zu lassen. Und viele, viele von uns nutzen diese. Weil es so üblich ist. Von Inhaltsangaben, die jede Spannung in der Dramaturgie im Keim ersticken, bis zum Hinweis: „Sie kriegen alles noch schriftlich“, was nichts anderes heißt als: Hören Sie ruhig weg. Und das sind nur zwei Bespiele.

Brechen Sie mit dieser Einlull-Tradition. Binden Sie Ihr Publikum mit guten Ideen ein. Lassen Sie es mitmachen. Was die Leute am eigenen Leib und im eigenen Kopf erleben, prägt sich ihnen ein, macht ihnen Spaß und überzeugt sie so am allerbesten. Das kann kein Handout per Mail oder auf Papier.